Лавров: порядка 12 стран проявляют желание участвовать в БРИКС
2022-11-08 15:15
Сергей Лавров заявил о возможном расширении БРИКС в связи с многочисленными обращениями разных стран на вступление в данную группу.
8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром сообщил о заинтересованности порядка 12 стран на вступление в БРИКС, так же отметил и о поступлении официальных заявок на участие в данной группе.
Так же на пресс-конференции Лавров добавил о координировании странами-участниками критериев и основ рассмотрения обращений, после чего уже и может начаться расширение БРИКС, в которую ранее изъявили желание вступить Алжир, Саудовская Аравия, Нигерия, Алжир, Египет, Турция, Иран и Аргентина.
Опубликовано: Анастасия Меллер
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