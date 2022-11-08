Лавров: порядка 12 стран проявляют желание участвовать в БРИКС

Сергей Лавров заявил о возможном расширении БРИКС в связи с многочисленными обращениями разных стран на вступление в данную группу.

8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром сообщил о заинтересованности порядка 12 стран на вступление в БРИКС, так же отметил и о поступлении официальных заявок на участие в данной группе.

Так же на пресс-конференции Лавров добавил о координировании странами-участниками критериев и основ рассмотрения обращений, после чего уже и может начаться расширение БРИКС, в которую ранее изъявили желание вступить Алжир, Саудовская Аравия, Нигерия, Алжир, Египет, Турция, Иран и Аргентина.