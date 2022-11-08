Жигалова опровергла слухи о проблемах со здоровьем у Баскова

Журналистка Алена Жигалова прокомментировала появление Николая Баскова в программе Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба", где артист выглядел изможденным с мешками под глазами.

Журналистка Алена Жигалова убеждена, что у Николая Баскова все в порядке со здоровьем, его просто сняли в неудачном ракурсе во время интервью в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба".

Фанаты обеспокоились внешним видом исполнителя, заметив, что тот выглядит изможденным. Особо беспокойные личности приписали знаменитости серьезное заболевание.