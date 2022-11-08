Качиньский обвинил полячек в демографической проблеме: «Слишком много пьют»
Лидер правящей партии Польши Ярослав Качиньский вызвал возмущение заявлениями о чрезмерном употреблении алкоголя женщинами, которое привело к спаду рождаемости.
Глава правопопулистского движения ПиС обвинил молодых полячек в пристрастии к алкоголю, что стало причиной низкой рождаемости в Польше. За эти заявления он подвергся резкой критике со стороны оппозиционных политиков.
«Если к 25 годам молодые женщины будут продолжать пить столько же, сколько мужчины того же возраста, то детей не будет», — заявил в субботу 73-летний холостяк.
«Мужчине требуется в среднем 20 лет пьянства, чтобы стать алкоголиком, а женщине — всего два», — добавил Качиньский.
Депутат от левых Джоанна Шойринг-Вильгус назвала комментарии Качиньского «чушью», а его лично назвала «патриархальным старым чудаком».
Согласно официальной статистике, текущий уровень рождаемости в Польше составляет около 1,3 ребенка на женщину, что ниже среднего показателя по ЕС.
Критики правительства утверждают, что женщины в Польше не хотят иметь детей по финансовым причинам и из-за ограничительных законов об абортах.
В октябре 2020 года Верховный суд Польши при поддержке национального консервативного правительства объявил аборты плода, в прогнозируемыми тяжелыми пороками в развитии неконституционным и, таким образом, еще больше ужесточил и без того строгие требования.
Опубликовано: Тарас Медведев
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