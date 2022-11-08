Урсулу фон дер Ляйен обвинили в двойных стандартах после одного поста в Twitter
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен столкнулась с критикой со стороны европейцев, написав всего одно сообщение в соцсетях.
Возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен написала новое сообщение в своём Twitter-аккаунте, где публично заявила, что проблематика климатических изменений является самой тяжёлой ситуацией для современной мировой общественности.
Данное сообщение фон дер Ляйен вызвало массу критику в Twitter: пользователи напомнили, что именно она направляет деньги европейцев в Украину, провоцируя инфляцию в странах Евросоюза.
Также юзеры Twitter иронично отметили, что Урсула фон дер Ляйен прописывает в своём райдере дорогие блюда на завтрак, обед и ужин, когда едет с визитом в другие страны, что, безусловно, истощает бюджет Брюсселя.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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