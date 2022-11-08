Сакаашвили болен туберкулезом и страдает деменцией
2022-11-08 15:53
Экс-президент Грузии Михаил Сакаашвили болен туберкулезом и страдает деменцией.
Туберкулез и деменция - только часть заболеваний, которые выявлены у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о чем сообщает портал PROZVEZD.
Адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что Сакаашвили находится в больнице, а эти диагнозы неокончательные.
Экс-президент Грузии сейчас лечится в Тбилиси после 20 дней голодовки в тюрьме. За этот период политик похудел на 20 килограмм.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Путин готовит экстренное заявление по перемирию с Украиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире
Шойгу посетил командный пункт ВС РФ в зоне СВО, заслушав доклад Суровикина
Welt: страны Евросоюза опасаются, что Украина может стать новым центром силы
Стремоусов: власти Херсона скоро примут сложное решение для сохранения жизней граждан
-->