Экс-президент Грузии Михаил Сакаашвили болен туберкулезом и страдает деменцией.

Туберкулез и деменция - только часть заболеваний, которые выявлены у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, о чем сообщает портал PROZVEZD.

Адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что Сакаашвили находится в больнице, а эти диагнозы неокончательные.

Экс-президент Грузии сейчас лечится в Тбилиси после 20 дней голодовки в тюрьме. За этот период политик похудел на 20 килограмм.