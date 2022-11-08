Шакира получила наконец опеку над своими сыновьями
2022-11-08 16:04
Исполнительница Шакира рассталась с футболистом Жераром Пике из-за его измен. Дети, рожденные в браке, будут проживать вместе с матерью.
Колумбийская исполнительница Шакира получила опеку над своими сыновьями Миланом и Сашей после расставания с экс-супругом, футболистом Жераром Пике, о чем сообщает испанская газета "El Pais".
Пара объявила о расставании летом текущего года. В браке знаменитости прожили 12 лет.
К слову, Пике недавно объявил об окончании спортивной карьеры.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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