Шакира получила наконец опеку над своими сыновьями

Исполнительница Шакира рассталась с футболистом Жераром Пике из-за его измен. Дети, рожденные в браке, будут проживать вместе с матерью.

Колумбийская исполнительница Шакира получила опеку над своими сыновьями Миланом и Сашей после расставания с экс-супругом, футболистом Жераром Пике, о чем сообщает испанская газета "El Pais".

Пара объявила о расставании летом текущего года. В браке знаменитости прожили 12 лет.

К слову, Пике недавно объявил об окончании спортивной карьеры.