В ГПК Беларуси сообщили, что действия Польши по вытесненную мигрантов привели ко многим жертвам

Госпогранкомитет Беларуси отметил неизменную позицию Польши в отношении беженцев, которые пытаются попасть в ЕС, через белорусско-польскую границу.

В ведомстве напомнили события годичной давности, когда несколько тысяч мигрантов были вынуждены жить в ТЛЦ на территории Беларуси, потому, что не могли реализовать свои законные права попросить убежище в ЕС.

В ГПК отметили, что польская сторона игнорирует «верховенство права и декларируемые принципы гуманизма» и спустя год после указанных событий.

«Риторика Польши в отношении уязвимых групп людей до настоящего времени остается агрессивной. Польские военнослужащие отказывают беженцам в праве подачи ходатайств, не допускают СМИ и правозащитников к людям, нуждающимся в помощи, доставляют иностранцев к границе с Беларусью и пытаются их вытеснять с применением физической силы», - напомнили в ведомстве.

В Госпогранкомитете подчеркнули, что год "результативной и эффективной" работы демократичной Польши - это сотни избитых людей и не один десяток смертей.

Напомним, что в понедельник, 7 ноября вице-президент Бундестага обратилась к ЕС с заявлением об игнорировании Польшей международных норм работы с просителями убежища.