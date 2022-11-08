Newsweek: Зеленский боится испортить экономические связи Украины с Китаем

Издание Newsweek утверждает, что администрация Киева во главе с Зеленским опасается ухудшений экономических отношений с Пекином.

Публицисты американской газеты Newsweek обнародовали колонку, в которой отметили, что Владимир Зеленский часто упрекает представителей стран коллективного Запада и в частности Европейского союза в недостаточном оказании материальной и военной помощи Украине, однако сдержанно и редко высказывается в адрес Китая.

По мнению автора статьи Newsweek, Зеленский крайне боится, что экономические связи между Киевом и Пекином будут нарушены, ввиду чего Украина лишиться ещё одного потенциального союзника.