В Германии начато очередное дело с полицейскими, подозреваемыми в ведении расистских чатов

Несколько полицейских, четыре женщины и в общей сложности около 50 подозреваемых жителей земли Рейнланд-Пфальц и Саар стали подозреваемыми по очередному громкому делу о расистских чатах в Германии.

Подозреваемым от 19 до 33 лет, заявил во вторник прокурор, среди них шестеро действующих полицейских и студент Полицейского вуза

«В чатах рассылались картинки со свастикой, антисемитские и расистские сообщения. Вопрос о взаимоотношениях участников чата между собой пока не ясен», - сообщили в надзорном органе.

Как сообщило МВД ФРГ в понедельник, один из четырех сотрудников государственной полиции уже был отстранен от должности, начата процедура увольнения.

Дисциплинарное производство будет также проводиться в отношении трех других офицеров.