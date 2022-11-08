В Германии начато очередное дело с полицейскими, подозреваемыми в ведении расистских чатов
2022-11-08 16:22
Несколько полицейских, четыре женщины и в общей сложности около 50 подозреваемых жителей земли Рейнланд-Пфальц и Саар стали подозреваемыми по очередному громкому делу о расистских чатах в Германии.
Подозреваемым от 19 до 33 лет, заявил во вторник прокурор, среди них шестеро действующих полицейских и студент Полицейского вуза
«В чатах рассылались картинки со свастикой, антисемитские и расистские сообщения. Вопрос о взаимоотношениях участников чата между собой пока не ясен», - сообщили в надзорном органе.
Как сообщило МВД ФРГ в понедельник, один из четырех сотрудников государственной полиции уже был отстранен от должности, начата процедура увольнения.
Дисциплинарное производство будет также проводиться в отношении трех других офицеров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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