Харламов решил подлечиться в санатории после ухода из Comedy Club

Комик Гарик Бульдог Харламов покинул юмористическое шоу "Comedy Club", где долгие годы был ведущим. Сейчас артист оздоравливается в санатории.

Гарик Бульдог Харламов после своего неожиданного ухода из "Comedy Club" пропал из поля зрения.

Фанаты обеспокоены молчанием своего кумира в соцсетях.

Появились слухи о том, что Харламов эмигрировал в теплые страны, о чем сообщает "Газета.ру".

Юмориста "отправляли" уже и в Турцию, и в Израиль. Звезда экрана дал наконец о себе знать в Телеграм-канале, успокоив поклонников.

Оказывается экс-ведущий "Comedy Club" решил подлечить здоровье в санатории. Здесь он отдыхает и проходит необходимые процедуры.