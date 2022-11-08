Харламов решил подлечиться в санатории после ухода из Comedy Club
2022-11-08 16:25
Комик Гарик Бульдог Харламов покинул юмористическое шоу "Comedy Club", где долгие годы был ведущим. Сейчас артист оздоравливается в санатории.
Гарик Бульдог Харламов после своего неожиданного ухода из "Comedy Club" пропал из поля зрения.
Фанаты обеспокоены молчанием своего кумира в соцсетях.
Появились слухи о том, что Харламов эмигрировал в теплые страны, о чем сообщает "Газета.ру".
Юмориста "отправляли" уже и в Турцию, и в Израиль. Звезда экрана дал наконец о себе знать в Телеграм-канале, успокоив поклонников.
Оказывается экс-ведущий "Comedy Club" решил подлечить здоровье в санатории. Здесь он отдыхает и проходит необходимые процедуры.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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