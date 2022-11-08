Специалисты пояснили, как самому вырастить мандарины в квартире
Для этого нужно посадить несколько семян, выбрать из ростков самый сильный, а на третьем этапе привить ветку с плодовыми почками.
Эксперт по органическому садоводству Ирина Корсакова в интервью Вокруг света рассказала, что вырастить южное цитрусовое растение на подоконнине не так уж и сложно.
По словам специалиста, нужно посадить несколько семян, а когда они взойдут - выбрать самый крепкий из ростков и отсадить в отдельный горшок.
В природе, пояснила Ирина Корсакова, мандарин дает урожай, когда достигает размера дерева, а это примерно 2-3 метра в высоту. При этом требует много тепла, света, плодородного грунта, влажности.
В квартире, понятное дело, таких высот растения добиться не получится. Но есть выход: сделать прививку.
"На растение из косточки нужно привить веточку с плодовыми почками", - объяснила специалист.
Комнатный мандарин вскоре зацветет, а через полгода - порадует и настоящими плодами. Прививка позволит вырастить в квартире и другие плодоносящие цитрусовые - например, лимоны.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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