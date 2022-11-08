Специалисты пояснили, как самому вырастить мандарины в квартире

Для этого нужно посадить несколько семян, выбрать из ростков самый сильный, а на третьем этапе привить ветку с плодовыми почками.

Эксперт по органическому садоводству Ирина Корсакова в интервью Вокруг света рассказала, что вырастить южное цитрусовое растение на подоконнине не так уж и сложно.

По словам специалиста, нужно посадить несколько семян, а когда они взойдут - выбрать самый крепкий из ростков и отсадить в отдельный горшок.

В природе, пояснила Ирина Корсакова, мандарин дает урожай, когда достигает размера дерева, а это примерно 2-3 метра в высоту. При этом требует много тепла, света, плодородного грунта, влажности.

В квартире, понятное дело, таких высот растения добиться не получится. Но есть выход: сделать прививку.

"На растение из косточки нужно привить веточку с плодовыми почками", - объяснила специалист.

Комнатный мандарин вскоре зацветет, а через полгода - порадует и настоящими плодами. Прививка позволит вырастить в квартире и другие плодоносящие цитрусовые - например, лимоны.