Зубная паста для удаления пятен

Легкий способ быстрого удаления трудновыводимых пятен с одежды при помощи зубной пасты.

Зубная паста не только хорошо очищает наши зубы, но и может легко удалить трудновыводимые пятна с одежды, достаточно нанести пасту на пятно и интенсивно тереть запачканное место на одежде, затем промыть водой, но следует помнить, что использование отбеливающей пасты подходит только для белых вещей, иначе данная процедура сделает цвет более блеклым.

Так же это касается и ковров, для которых нужно нанести на пятно небольшое количество пасты и жесткой щеткой потереть в течении небольшого количества времени место загрязнения, а затем немедленно несколько раз прополоскать место чистки водой с мылом или шампунем.