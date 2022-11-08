Турция начала оплачивать часть российского газа в рублях

Турция начала платить за поставки природного газа из России в рублях, заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез.

В интервью телеканалу TRT Haber Донмез добавил, что в ближайшие месяцы доля платежей в российской национальной валюте в торговле будет увеличиваться.

Анкара и Москва в сентябре уже договорились о включении платежей за поставки природного газа и другой продукции в национальной валюте стран.

Президент России Владимир Путин предложил Турции создать в стране новый газовый хаб, что позволит турецкой стороне самостоятельно торговать «голубым топливом».

Комментируя заявку России, министр энергетики Турции Донмез отметил, что Анкара разработает дорожную карту и, возможно, проведет конференцию для поставщиков и покупателей к концу года.

Турция давно стремилась стать страной сбыта для Южной Европы. Однако Египет, Израиль и Кипр в будущем также будут поставлять газ в ЕС.