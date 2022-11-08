Госдума рассмотрит закон о признании «Гринпис» нежелательной организацией в РФ
2022-11-08 16:31
Российский депутат Александр Якубовский утверждает, что в России могут признать нежелательной деятельность "Гринпис".
8 ноября депутат партии "Единая Россия" Александр Якубовский сообщил, что он вместе с коллегами из политической фракции "Байкал" внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий признание нежелательной деятельность зарубежной организации "Гринпис" на территории России.
Якубовский отметил, что "Гринпис" не может подпадать под действие закона об иностранных агентах в России, однако отказался пояснять причины предложения о признании нежелательной данной организации в стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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