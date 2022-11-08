Госдума рассмотрит закон о признании «Гринпис» нежелательной организацией в РФ

Российский депутат Александр Якубовский утверждает, что в России могут признать нежелательной деятельность "Гринпис".

8 ноября депутат партии "Единая Россия" Александр Якубовский сообщил, что он вместе с коллегами из политической фракции "Байкал" внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, предполагающий признание нежелательной деятельность зарубежной организации "Гринпис" на территории России.

Якубовский отметил, что "Гринпис" не может подпадать под действие закона об иностранных агентах в России, однако отказался пояснять причины предложения о признании нежелательной данной организации в стране.