Россия приостановила военно-техническое сотрудничество с 74 иностранными компаниями

В ответ на западные санкции Россия закрыла военно-техническое сотрудничество с 74 иностранными компаниями.

В список вошли компании из различных «недружественных стран», в том числе 20 компаний из Германии.

Сюда также входят компании из Болгарии, Великобритании, Канады, Чехии, Эстонии, Литвы, Словакии, Черногории, Польши и США.

Россия регулярно отвечает контрмерами на новые санкции США и ЕС. Например, в мае Москва запретила вести дела примерно с 30 компаниями, большинство из которых являются бывшими дочерними предприятиями российской энергетической группы «Газпром».