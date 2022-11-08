Россия приостановила военно-техническое сотрудничество с 74 иностранными компаниями
2022-11-08 16:37
В ответ на западные санкции Россия закрыла военно-техническое сотрудничество с 74 иностранными компаниями.
В список вошли компании из различных «недружественных стран», в том числе 20 компаний из Германии.
Сюда также входят компании из Болгарии, Великобритании, Канады, Чехии, Эстонии, Литвы, Словакии, Черногории, Польши и США.
Россия регулярно отвечает контрмерами на новые санкции США и ЕС. Например, в мае Москва запретила вести дела примерно с 30 компаниями, большинство из которых являются бывшими дочерними предприятиями российской энергетической группы «Газпром».
Опубликовано: Тарас Медведев
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