Цеков: Зеленский может помечтать, больше ему ничего не остается

Сергей Цеков, занимающий пост сенатора от Крыма, заявил, что требования Украины к началу переговорного процесса неприемлемы.

Он указал, что восстановление территориальной целостности Украины, то есть возврат всех аннексированных с 2014 года территорий, просто немыслимо.

Также украинцы требуют соблюдение Устава ООН, гарантий безопасности своему государству, наказание всех военных преступников и восстановление разрушений за счет России.

Однако отрицая возможность переговоров на основе предложений Украины, свою основу ни Цеков, ни Совет Федераций не предложили.