Цеков: Зеленский может помечтать, больше ему ничего не остается
2022-11-08 16:38
Сергей Цеков, занимающий пост сенатора от Крыма, заявил, что требования Украины к началу переговорного процесса неприемлемы.
Он указал, что восстановление территориальной целостности Украины, то есть возврат всех аннексированных с 2014 года территорий, просто немыслимо.
Также украинцы требуют соблюдение Устава ООН, гарантий безопасности своему государству, наказание всех военных преступников и восстановление разрушений за счет России.
Однако отрицая возможность переговоров на основе предложений Украины, свою основу ни Цеков, ни Совет Федераций не предложили.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
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