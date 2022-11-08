Украинцы набросились на Пенелопу Круc, которая заявила, что дети в Африке голодают из-за конфликта в Украине

Голливудская актриса Пенелопа Круc совместно с ЮНИСЕФ опубликовала ролик о голодающих детях в Африке. Звезда мирового экрана считает, что причина этого конфликт в Украине.

Взбешенные украинцы "закидали" Пенелопу Круc гневными комментариями. Селебрити совместно с ЮНИСЕФ разместила в сети видео о детях Африки, которые испытывают голод.

Голливудская актриса поделилась мнением о том, что ей грустно наблюдать за тем, как голодают африканские дети. Причиной этому знаменитость назвала конфликт в Украине.

После этой публикации Круc была вынуждена отключить комментарии, так как выходцы из Украины вылили ушат грязи на голову несчастной. Некоторые пожелали Пенелопе, чтобы в ее дом попал ракетный удар.