Тирасполь обратился к Москве после экстренной ситуации с поставками газа из Молдовы
2022-11-08 17:22
В Приднестровье создалась экстренная ситуация из-за снижения поставок газа со стороны Молдовы, сообщило во вторник, 8 ноября Минэнерго республики.
Из-за недостаточного количества прокачиваемого со стороны Кишинева газа Тирасполь был вынужден принять экстренные меры в экономике.
В Минэнерго отметили, что пришлось приостановить работу целого ряда бюджетообразующих предприятий, а также перевести работу Молдавской ГРЭС на один энергоблок, что затрудняет ситуацию в стране.
Правительство ПМР отметило при этом, что Молдова "забирает весь газ себе". И даже, если Россия увеличит поставки, это будет все равно продолжаться.
МИД Приднестровья обратилось к России за помощью в разрешении этого конфликта.
Опубликовано: Тарас Медведев
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