Тирасполь обратился к Москве после экстренной ситуации с поставками газа из Молдовы

В Приднестровье создалась экстренная ситуация из-за снижения поставок газа со стороны Молдовы, сообщило во вторник, 8 ноября Минэнерго республики.

Из-за недостаточного количества прокачиваемого со стороны Кишинева газа Тирасполь был вынужден принять экстренные меры в экономике.

В Минэнерго отметили, что пришлось приостановить работу целого ряда бюджетообразующих предприятий, а также перевести работу Молдавской ГРЭС на один энергоблок, что затрудняет ситуацию в стране.

Правительство ПМР отметило при этом, что Молдова "забирает весь газ себе". И даже, если Россия увеличит поставки, это будет все равно продолжаться.

МИД Приднестровья обратилось к России за помощью в разрешении этого конфликта.