Шер, которой 76 лет, закрутила роман с молодым продюсером

76-летняя певица Шер состоит в отношениях с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. Пара вышла в свет вместе и чувств своих не скрывала.

76-летняя исполнительница Шер появилась на публике со своим бойфрендом, 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. Знаменитости держались за руки и широко улыбались журналистам.

Шер заявила, что разница в возрасте со своим избранником ее совершенно не пугает.

Музыкальный продюсер не так давно встречался с экс-возлюбленной Уэста Эмбер Роуз, которая родила ему сына, которому сейчас ему 3 года.

В августе Роуз обвинила Эдвардса в многочисленных изменах. Женщина утверждает, что тотн имел половую связь с 12 женщинами.