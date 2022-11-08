Шер, которой 76 лет, закрутила роман с молодым продюсером
2022-11-08 17:23
76-летняя певица Шер состоит в отношениях с 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. Пара вышла в свет вместе и чувств своих не скрывала.
76-летняя исполнительница Шер появилась на публике со своим бойфрендом, 36-летним музыкальным продюсером Александром Эдвардсом. Знаменитости держались за руки и широко улыбались журналистам.
Шер заявила, что разница в возрасте со своим избранником ее совершенно не пугает.
Музыкальный продюсер не так давно встречался с экс-возлюбленной Уэста Эмбер Роуз, которая родила ему сына, которому сейчас ему 3 года.
В августе Роуз обвинила Эдвардса в многочисленных изменах. Женщина утверждает, что тотн имел половую связь с 12 женщинами.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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