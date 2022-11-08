Масштабный митинг за повышение зарплат медикам и педагогам начался в Вене

8 ноября в австрийской Вене стартовала акция протеста, устроенная местными докторами и учителями.

Вечером вторника в Вене начался митинг медиков и педагогов, организованный местными профсоюзами GPA и Vida. Пришедшие на мероприятие требуют от правительства Австрии немедленного повышения своих зарплат на пятнадцать процентов. Некоторые из участников митинга отмечают, что не могут позволить себе работать так же плохо, как им платят.

По данным австрийской газеты Kronen, профсоюзы Vida и GPA договорились с местными властями о повышении зарплат на 7,5% для 130 тысяч медицинских работников и педагогов, однако профильные сотрудники данных сфер не считают это достаточным.