Путин посетил выставку истории обороны Москвы на Красной площади

Во вторник Владимир Путин посетил выставку на Красной площади, посвящённую истории обороны Москвы в годы Великой отечественной войны.

8 ноября Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где лично ознакомился с экспозицией выставки об истории обороны Москвы: возле московского Кремля развернули показ записи парада Красной армии, сделанной 7 ноября 1941 года, а на самой площади расположено многочисленное количество стендов с информацией об истории защиты столицы России от солдат нацистской Германии.

Примечательно, что ранее в тот же вечер в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как картеж Путина быстро едет к Красной площади по Тверской улице Москвы, что встревожило некоторых россиян.