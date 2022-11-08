Путин посетил выставку истории обороны Москвы на Красной площади
Во вторник Владимир Путин посетил выставку на Красной площади, посвящённую истории обороны Москвы в годы Великой отечественной войны.
8 ноября Владимир Путин прибыл на Красную площадь, где лично ознакомился с экспозицией выставки об истории обороны Москвы: возле московского Кремля развернули показ записи парада Красной армии, сделанной 7 ноября 1941 года, а на самой площади расположено многочисленное количество стендов с информацией об истории защиты столицы России от солдат нацистской Германии.
Примечательно, что ранее в тот же вечер в интернете появилась видеозапись, на которой видно, как картеж Путина быстро едет к Красной площади по Тверской улице Москвы, что встревожило некоторых россиян.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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