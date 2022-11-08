Депутат парламента Франции Флориан Филиппо призвал Владимира Зеленского начать немедленные переговоры с Россией.

Вечером вторника глава французского политического движения "Патриоты" Флориан Филиппо опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где заявил, что Владимир Зеленский обязан начать переговоры с российским правительством, поскольку европейские лидеры больше не будут спонсировать Украину.

По словам Филиппо, страны Евросоюза не намерены совершать экономическое "самоубийство" лишь для того, чтобы оплачивать любые прихоти администрации Киева.