Филиппо: Зеленский должен начать переговоры с Россией для спасения Европы
2022-11-08 17:57
Депутат парламента Франции Флориан Филиппо призвал Владимира Зеленского начать немедленные переговоры с Россией.
Вечером вторника глава французского политического движения "Патриоты" Флориан Филиппо опубликовал новое сообщение в мессенджере Twitter, где заявил, что Владимир Зеленский обязан начать переговоры с российским правительством, поскольку европейские лидеры больше не будут спонсировать Украину.
По словам Филиппо, страны Евросоюза не намерены совершать экономическое "самоубийство" лишь для того, чтобы оплачивать любые прихоти администрации Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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