Правительство Франции запускает проект France-Mer 2030 для создания корабля с нулевым уровнем выбросов
2022-11-08 18:16
Государственный секретарь по морским делам Эрве Бервиль во вторник обнародовал план France-Mer 2030, направленный на ускорение обезуглероживания морского сектора с целью создания «корабля с нулевым уровнем выбросов» в Лилле.
Программа France-Mer 2030, предусматривающая десятимесячный период консультаций со всеми игроками в этом секторе, в том числе и подразделение Министерства военно-морского флота.
Правительство планирует мобилизовать 300 миллионов евро государственного финансирования к концу пятилетнего срока, а также создать морской инвестиционный фонд для увеличения поддержки за счет субсидий, инвестиций в акционерный капитал.
В итоге планируется задействовать в проекте около 1 миллиарда евро.
Опубликовано: Тарас Медведев
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