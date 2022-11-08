Правительство Франции запускает проект France-Mer 2030 для создания корабля с нулевым уровнем выбросов

Государственный секретарь по морским делам Эрве Бервиль во вторник обнародовал план France-Mer 2030, направленный на ускорение обезуглероживания морского сектора с целью создания «корабля с нулевым уровнем выбросов» в Лилле.

Программа France-Mer 2030, предусматривающая десятимесячный период консультаций со всеми игроками в этом секторе, в том числе и подразделение Министерства военно-морского флота.

Правительство планирует мобилизовать 300 миллионов евро государственного финансирования к концу пятилетнего срока, а также создать морской инвестиционный фонд для увеличения поддержки за счет субсидий, инвестиций в акционерный капитал.

В итоге планируется задействовать в проекте около 1 миллиарда евро.