Франция получит от ветроэнергетики в 2022-2023 года свыше 30 млрд евро

Во Франции нашли еще один аргумент в пользу возобновляемых источников энергии, сообщает регулятор энергокомплекса республики (CRE).

Сектор ветроэнергетики должен принести государству не менее 30,9 млрд евро в 2022 и 2023 годах под влиянием скачка оптовых цен на энергию, подсчитала во вторник Комиссия по регулированию энергетики.

Это более чем в три раза превышает предыдущую оценку энергополицейского (8,6 млрд евро).

Во Франции государство получает выгоду от стремительного роста оптовых цен на энергию и контрактов с гарантированными тарифами, заключенных с производителями возобновляемой энергии.