Франция получит от ветроэнергетики в 2022-2023 года свыше 30 млрд евро
2022-11-08 18:41
Во Франции нашли еще один аргумент в пользу возобновляемых источников энергии, сообщает регулятор энергокомплекса республики (CRE).
Сектор ветроэнергетики должен принести государству не менее 30,9 млрд евро в 2022 и 2023 годах под влиянием скачка оптовых цен на энергию, подсчитала во вторник Комиссия по регулированию энергетики.
Это более чем в три раза превышает предыдущую оценку энергополицейского (8,6 млрд евро).
Во Франции государство получает выгоду от стремительного роста оптовых цен на энергию и контрактов с гарантированными тарифами, заключенных с производителями возобновляемой энергии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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