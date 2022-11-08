600 литров поддельного алкоголя и самогонный аппарат изъяты в сети баров Петербурга

600 литров поддельного алкоголя и самогонный аппарат изъяты при обысках по делам о мошенничестве в сети ночных баров Санкт-Петербурга.

Как сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе данного дела было выявлено, что в 9 барах на улице Рубинштейна реализовывался контрафактный алкоголь, который разливали в гаражах на улице Руставели в Калининском районе Петербурга.

Данный алкоголь помогали реализовывать подставные спутницы, которые составляли компанию нетрезвым мужчинам. На данный момент в полицию обратились 11 обманутых мужчин, которые с августа 2021 года по июнь 2022-го оставили в увеселительных заведениях более 10,5 миллионов рублей.

При этом, по данным правоохранителей, потерпевших может быть намного больше. По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, проведено более 50 обысков.