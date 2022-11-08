Котяков: число безработных в России снизилось по сравнению с прошлым годом

Глава Минтруда Котяков заявил о 570 тысячах безработных против 830 тысяч в прошлом году.

Как сообщает РИА Новости 8 ноября глава Министерства труда РФ Котяков заявил о снижении уровня безработицы в стране, на данный момент в РФ зарегистрированно 570 тысяч безработных, по сравнению с прошлым годом - 830 тысяч.

Глава минтруда добавил, что в России безработица остается на данном уровне уже пол года и ситуация на рынке стабильна.