Как ухаживать за кактусом в осенний период

Нужно всего лишь следовать этим правилам и ваши кактусы скажут Вам спасибо.

Чтобы кактусы пережили осенне/зимний период нужно знать один из самых главных секретов: правильный полив, который заключается в снижении объёма воды, поэтому достаточно поливать осенью в среднем раз в неделю, но чем ближе к зиме, то перерыв полива увеличивается до двух недель и в результате таких сокращений с зимы до весны кактус орашается всего раз в 25 дней.

Следует отметить, здоровые кактусы легко переносят засуху в течении 4х месяцев, однако, в отопительный период такое растение как кактус стоит беречь от холода, следовательно, нельзя допускать сквозняка и лучше всего ему находится в достаточно отдалённом месте от окна.