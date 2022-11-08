Немецкий политик критикует Украину за свое упоминание в черном списке, как террориста

Лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених продолжил свои обвинения в адрес Киева в том, что он фигурирует в украинском списке предполагаемых дезинформаторов.

Относительно своего неоднозначного замечания о том, что это был «список террористов», политик от СДПГ говорит, что авторы списка прямо говорят об «информационных террористах», которые могут быть виновны в военных преступлениях.

Его досье было описано в списке с хэштегом «Инфотеррор». «Этот термин введен не мной», — подчеркивает Мютцених.

Политик задается вопросом, правильно ли так обращаться с ним в стране, которая хочет вступить в ЕС.