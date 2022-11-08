Немецкий политик критикует Украину за свое упоминание в черном списке, как террориста
2022-11-08 18:55
Лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мютцених продолжил свои обвинения в адрес Киева в том, что он фигурирует в украинском списке предполагаемых дезинформаторов.
Относительно своего неоднозначного замечания о том, что это был «список террористов», политик от СДПГ говорит, что авторы списка прямо говорят об «информационных террористах», которые могут быть виновны в военных преступлениях.
Его досье было описано в списке с хэштегом «Инфотеррор». «Этот термин введен не мной», — подчеркивает Мютцених.
Политик задается вопросом, правильно ли так обращаться с ним в стране, которая хочет вступить в ЕС.
Опубликовано: Тарас Медведев
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