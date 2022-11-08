Старовойт: ВСУ нанесли удары по Кореневскому и Суджанскому районам Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские военные нанесли удары по Кореневскому и Суджанскому районам курского приграничья.

8 ноября губернатор Курской области РФ Роман Старвойт сообщил в своём официальном Telegram-канале о второй за день атаке со стороны ВСУ, служащие которых обстреляли Кореневский и Суджанский районы курского приграничья.

Старовойт отметил, что в кореневском селе Успеновка зафиксирован только один «прилёт» со стороны Украины, в то время как украинские военные выпустили не менее 6 снарядов по суджанскому селу Гуево, ещё 22 по Плёхово, где повреждена кровля ангара и частично нарушено энергоснабжение.