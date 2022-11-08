Франческо Лентини родился с тремя ногами, и стал знаменитым цирковым артистом

При рождении Франческо Лентини сочли уродцем, от него отвернулись родные, но он назло всем стал цирковой звездой, и у него родилось четверо детей.

Франческо Лентини редкий пример того, как человек, который родился с уродствами не стал озлобленным на весь мир, а, наоборот, являл собой пример жизнелюбия, и сделал блестящую карьеру в качестве циркового артиста.

Франческо родился на Сицилии. Когда он родился, в семье уже было четверо детей. Мать была шокирована, когда ей показали ребенка после родов. У малыша было два мужских достоинства и три ноги. Дело было еще и в суевериях, которые бытовали в девятнадцатом веке, и рождение ребенка с аномалиями воспринималось как проявление дьявольских козней. Поэтому от таких детей чаще всего отказывались.

Впоследствии врачи объяснят эту аномалию. Дело в том, что изначально из эмбриона должны были развиться близнецы, но по каким-то причинам развитие одного остановилось, и появился один ребенок с лишними конечностями. В те времена технологии не позволяли прооперировать ребенка, поскольку он мог умереть во время операции, поэтому было принято решение оставить все, как есть.

Мать отказалась от Франческо. Сначала его забрала тетя, но потом и она решила отдать мальчика в дом инвалидов. Там было много парализованных людей, которые и вовсе не могли передвигаться, поэтому мальчик еще в детстве оценил, какой это дар иметь возможность свободно ходить и бегать. Невзирая на то, что длина его ног была разной, он научился бегать, прыгать, кататься на коньках и велосипеде.

Единственной возможностью реализоваться профессионально для Франческо в те времена был цирк, куда он и поступил. Он много гастролировал с различными цирковыми труппами, в том числе и в США, и даже взял американское гражданство, и стал называть себя Фрэнком. Именно в Америке его слава расцвела наиболее пышным цветом.

В цирке он показывал удивительные трюки, например, на двух ногах он шел по арене, а третьей подбрасывал мяч. Публика приходила в восторг от этого зрелища, а другие цирковые артисты стали называть его королем цирка.

Несмотря на трудное детство, предательство самых близких людей и физические особенности, у Франческо был легкий характер. Он умел ко всему относиться с юмором, и воспринимать жизнь, как бесценный дар сам по себе. Это в свою очередь позволило ему не только добиться успеха и славы, но и обрести близких людей, которые любили его таким, каков он есть.

В личной жизни у Франческо Лентини тоже все было хорошо. Он женился на красивой девушке, и у них с женой родилось четверо детей.