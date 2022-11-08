Берлин пытается создать еще до 10 000 мест для беженцев до конца года

Берлин хочет создать от 8 до 10 тысяч новых мест для размещения беженцев к концу этого года в связи с информацией миграционных служб о возможной волне украинских беженцев в 800 тысяч человек.

Сенат согласился на это с учетом текущей ситуации с прибытием просителей убежища, заявила сенатор по социальным вопросам Катя Киппинг во вторник после встречи сенаторов.

Приобретение фонда идет полным ходом. В то же время ведется поиск открытых площадей для установки тентов большой вместимости и облегченных залов.

За первые десять месяцев этого года Государственное управление по делам беженцев ФРГ (LAF) зарегистрировало около 97 000 иммигрантов, в том числе около 85 500 военных беженцев из Украины.

Для сравнения, в Берлине было около 55 000 просителей убежища во время массового перелета в 2015 году и почти 17 000 в 2016 году, отметила пресс-секретарь LAF Моника Хеббингауз

Только в октябре было зарегистрировано 1723 просителя убежища. На данный момент въезжающих больше, чем мест, которые можно найти в столице Германии.