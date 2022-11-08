Судно со спасенными мигрантами Ocean Viking, которое не пустили в Италию, просит разрешения зайти в порт Франции
2022-11-08 19:27
SOS Mediterranee обратилась во вторник с просьбой к Франции назначить безопасный порт для высадки более двухсот выживших, находящихся на борту корабля Ocean Viking на 18 дней, говорится в пресс-релизе НПО.
Судно Ocean Viking зафрахтованное неправительственной организацией стало последним ковчегом мигрантов, которые пытаются добраться до Европы, пересекая Средиземное море из Ливии, и которым не разрешили заходить в итальянский порт.
Судно отплыло сегодня из Сиракуз после безуспешных переговоров и направилось к Корсике.
Опубликовано: Тарас Медведев
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