Судно со спасенными мигрантами Ocean Viking, которое не пустили в Италию, просит разрешения зайти в порт Франции

SOS Mediterranee обратилась во вторник с просьбой к Франции назначить безопасный порт для высадки более двухсот выживших, находящихся на борту корабля Ocean Viking на 18 дней, говорится в пресс-релизе НПО.

Судно Ocean Viking зафрахтованное неправительственной организацией стало последним ковчегом мигрантов, которые пытаются добраться до Европы, пересекая Средиземное море из Ливии, и которым не разрешили заходить в итальянский порт.

Судно отплыло сегодня из Сиракуз после безуспешных переговоров и направилось к Корсике.