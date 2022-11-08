Немецкие ангелы вывезли из Молдовы в Германию 12 особенных детей

Делегация из тридцати человек из Уркианы во вторник приземлились в аэропорту Карлсруэ/Баден-Баден в Рейнмюнстере.

Представитель организации по оказанию помощи «Будь ангелом» сообщил, что в делегации двенадцать детей с ограниченными возможностями и их компаньоны: бабушки, дедушки или родители. Перелет организовала неправительственная организация.

Сообщается, что до недавнего времени эти люди находились в Молдове, куда бежали от войны. Там им не смогли оказать достойную помощь поэтому они вынуждены были искать НПО, так и познакомились с организацией «Будь ангелом».

В Баден-Вюртемберге украинские беженцы получат помощь, а дети-инвалиды будут размещаться и получать уход в соответствии с их потребностями.

Среди них слепые дети, ребенок с синдромом Дауна, а также ребенок-аутист, сообщила пресс-секретарь «Будь ангелом».

По собственной информации, «Будь ангелом» с марта занимается эвакуацией пострадавших из Украины. Люди в основном вывозятся через соседнюю Молдову. К ноябрю около 18 000 человек были доставлены в безопасное место.