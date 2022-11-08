В Саксонии охотники жалуются на резкое сокращение многих видов дичи
Государственная охотничья ассоциация земли Саксония-Анхальт выражает озабоченность по поводу снижения популяции некоторых видов диких животных.
«Мы наблюдаем резкое сокращение численности крупных жвачных животных, таких как благородный олень, лань и муфлон, во многих районах», — заявил во вторник президент ассоциации Карстен Шольц.
Муфлон находится на грани полного исчезновения. Но и более мелкие виды, такие как куропатки, зайцы и дикие кролики, также становятся все более редкими.
По данным охотничьей ассоциации, отдельные виды животных подвергаются одновременному воздействию множества опасных для жизни факторов.
В дополнение к изменению климата, интенсивному сельскому хозяйству и ухудшению структуры ландшафта увеличение количества хищников, например, создает проблемы для кроликов и куропаток. На них следует снова разрешить охоту.
Опубликовано: Тарас Медведев
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