В Саксонии охотники жалуются на резкое сокращение многих видов дичи

Государственная охотничья ассоциация земли Саксония-Анхальт выражает озабоченность по поводу снижения популяции некоторых видов диких животных.

«Мы наблюдаем резкое сокращение численности крупных жвачных животных, таких как благородный олень, лань и муфлон, во многих районах», — заявил во вторник президент ассоциации Карстен Шольц.

Муфлон находится на грани полного исчезновения. Но и более мелкие виды, такие как куропатки, зайцы и дикие кролики, также становятся все более редкими.

По данным охотничьей ассоциации, отдельные виды животных подвергаются одновременному воздействию множества опасных для жизни факторов.

В дополнение к изменению климата, интенсивному сельскому хозяйству и ухудшению структуры ландшафта увеличение количества хищников, например, создает проблемы для кроликов и куропаток. На них следует снова разрешить охоту.