На Крымском мосту завершили установку первого готового пролета

Хуснуллин сообщил, что установлен первый пролет автодорожной части Крымского моста.

Во вторник вечером Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста используя поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки.

В свою очередь, главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов уточнил, что движение по правой части моста запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.

Ранее сообщалось, что утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.