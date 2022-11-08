На Крымском мосту завершили установку первого готового пролета
Хуснуллин сообщил, что установлен первый пролет автодорожной части Крымского моста.
Во вторник вечером Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста используя поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки.
В свою очередь, главный инженер ФКУ Упрдор "Тамань" Никита Храпов уточнил, что движение по правой части моста запустят после установки еще трех новых пролетов взамен поврежденных.
Ранее сообщалось, что утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, что привело к возгоранию топливных железнодорожных цистерн и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста.
Опубликовано: Елена Калиновская
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