Криптовалютный гигант Binance покупает своего конкурента FTX
После серьезного кризиса ликвидности FTX группа во главе с «CZ» Чанпэн Чжао подписала заявку о намерениях купить биржевую платформу Сэма Бэнкмана-Фрида.
Это крупнейшая операция по консолидации, когда-либо проводившаяся в секторе криптоактивов.
Обеспокоенность по поводу биржевой платформы FTX возникла 2 ноября, после публикации в CoinDesk финансового документа, показывающего, что одна из компаний Сэма Бэнкмана Фрида, Alameda Research, владеет очень большим количеством FTT, токена экосистемы FTX. биржа также принадлежит Сэму Бэнкману Фриду.
После этой публикации босс Binance объявил, что избавляется от всех своих токенов FTT, то есть от 529 миллионов долларов FTT, которые Binance хранила в рамках выхода из капитала FTX. Это объявление привело к резкому падению цены FFT.
Опубликовано: Тарас Медведев
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