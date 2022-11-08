Турция продолжает блокировать Финляндию и Швецию от вступления в НАТО

Даже после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном спикер парламента Турции Мустафа Сентоп по-прежнему не намерен соглашаться на вступление страны в НАТО.

Есть положительные сдвиги, но предстоит еще много шагов, сказал Сентоп во вторник, сообщает государственное информационное агентство Anadolu.

Например, не было достигнуто прогресса в отношении запросов Турции об экстрадиции.

Вечером Кристерссон также встретился в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Турция и Венгрия являются последними оставшимися странами НАТО, которые еще не согласились на расширение блока на север.

Анкара заблокировала двух новичков на том основании, что страны продолжают поддерживать группы, которые Турция считает террористическими. Анкара требует экстрадиции более 70 человек из Швеции.

Недавно Стокгольм сделал четкий шаг в сторону Анкары, впервые с 2019 года одобрил экспорт военной техники члену НАТО и объявил, что дистанцируется от курдских ополченцев в Сирии.

