Байден будет придерживаться курса на защиту климата независимо от промежуточных выборов

В день выборов в Конгресс США комиссар США по климату Джон Керри заверил, что президент Джо Байден будет придерживаться своей климатической политики независимо от исхода выборов.

Даже если его демократы потеряют большинство в обеих палатах Конгресса, Байден более чем когда-либо полон решимости продолжать свой курс на защиту климата, заявил Керри во вторник на климатической конференции ООН в Шарм-эль-Шейхе.

«В конце концов, прогрессирующее глобальное потепление — это вызов, с которым человечество еще не сталкивалось», — сказал Керри: «Климатический кризис угрожает не только нашей инфраструктуре, экономике и безопасности — он угрожает каждому аспекту нашей повседневной жизни».

Керри признал, что США, как крупнейшая экономика мира и второй по величине источник выбросов парниковых газов, несут «особую ответственность за менее развитые страны, за третий мир, за Юг». Поэтому его страна хочет внести свой вклад в справедливую и благоприятную для климата реструктуризацию этих государств.