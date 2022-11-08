США обещают поддержку Украине и после выборов в Конгресс
2022-11-08 21:09
В Госдепе заверили, что США продолжат поддерживать Украину независимо от итогов выборов.
8 ноября РИА Новости сообщили, что на брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид заявила, что Вашингтон продолжит оказывать всестороннюю помощь Киеву независимо от исхода выборов в США.
Во вторник в США проходят промежуточные выборы в конгресс, где демократы рискуют потерять большинство в обеих палатах, что может ослабить возможности демократической администрации президента Джо Байдена.
Опубликовано: Елена Калиновская
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