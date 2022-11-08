В ЮАР осудили маньяка, на счету которого более чем 90 изнасилований, в том числе детей

Южноафриканский суд во вторник (8 ноября 2022 г.) приговорил 38-летнего Нкосинати Пхакати к пожизненному заключению за многочисленные изнасилования, которые часто сопровождались издевательством над жертвами.

Суд в Палм-Ридже, недалеко от Йоханнесбурга, признал 38-летнего Нкосинати Факати виновным в преследовании школьниц и принуждении детей смотреть, как он совершает изнасилование в течение девяти лет, с 2012 по 2021 год.

Судебные органы не представили других подробностей, связанных с личность преступника.

Известно также, что эта серия преступлений, которая совершалась на протяжении длительного периода потрясла общественность в ЮАР.