В ЮАР осудили маньяка, на счету которого более чем 90 изнасилований, в том числе детей
2022-11-08 21:31
Южноафриканский суд во вторник (8 ноября 2022 г.) приговорил 38-летнего Нкосинати Пхакати к пожизненному заключению за многочисленные изнасилования, которые часто сопровождались издевательством над жертвами.
Суд в Палм-Ридже, недалеко от Йоханнесбурга, признал 38-летнего Нкосинати Факати виновным в преследовании школьниц и принуждении детей смотреть, как он совершает изнасилование в течение девяти лет, с 2012 по 2021 год.
Судебные органы не представили других подробностей, связанных с личность преступника.
Известно также, что эта серия преступлений, которая совершалась на протяжении длительного периода потрясла общественность в ЮАР.
Опубликовано: Тарас Медведев
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