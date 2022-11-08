Председатель Си призвал НОАК повышать свое мастерство на случай военных действий

APS
2022-11-08 21:46

Председатель КНР Си Цзиньпин провел сегодня инспекцию Объединенного оперативного центра Высшего военного совета.

Китайский лидер появился в окружении высших командиров НОАК в военном камуфляже.

Главнокомандующий отдал военным приказ повышать боевую способность вооруженных сил.

«Необходимо усилить всестороннюю подготовку вооруженных сил, обеспечить их готовность к боевым действиям», — заявил он.

Си потребовал учиться «бороться и побеждать» в случае, если китайским военным придется принимать участие в военных действиях.

Опубликовано: Тарас Медведев











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