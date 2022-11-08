Самый инновационный небоскреб стоит рядом с Сиднейским оперным театром

Офисная башня «Quay Quarter Tower» в Сиднее стала самым инновационным высотным зданием в мире по версии конкурса International High-Rise Award 2022/23.

Здание, сконструированное архитекторами студии 3XN из Копенгагена, получило награду престижного конкурса, объявило жюри во Франкфурте. Призовой фонд составляет 50 000 евро.

Проект убедил жюри «как инновационное решение для устойчивого строительства во времена растущих экологических проблем».

Архитекторы не стали сносить старую высотку 1970-х годов, а интегрировали ее в новое здание и повторно использовали материалы, оставшиеся после сноса.

По мнению жюри, башня представляет собой «необыкновенное сочетание апсайклинга и уплотнения»: точки доступа со всех сторон соединяют высотку с соседними зданиями и открывают разные виды на знаменитый оперный театр, напротив. В башне расположены офисы, магазины и летнее кафе на цоколе.

В финал вышли пять зданий на четырех континентах, в том числе «Ванкуверский дом» Бьярке Ингельса в Канаде и «Брайант» Дэвида Чипперфилда в Нью-Йорке.