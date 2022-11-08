Uniper ведет переговоры с NewMed Energy о поставках газа из Израиля в ФРГ
Энергетические компании Uniper и NewMed Energy рассматривают возможность совместной работы по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) из Израиля в Европу.
Uniper сообщила во вторник, что была подписана декларация о намерениях по изучению вариантов сотрудничества для поставок природного газа в Европу и разработки голубого водорода.
Голубой водород — это водород, полученный из природного газа путем его расщепления.
Согласно декларации о намерениях, обе стороны также хотят рассмотреть возможность краткосрочной поставки природного газа по транспортному трубопроводу между Израилем и Египтом для его доставки в Германию через СПГ-терминалы.
Компании хотят рассмотреть долгосрочное сотрудничество по поставкам СПГ с месторождения Левиафан Uniper. Для этого газ должен быть сжижен на одном из существующих заводов в Египте или на еще не построенном плавучем заводе по сжижению газа в Израиле.
Левиафан — крупнейшее израильское месторождение природного газа в Средиземном море. NewMed Energy владеет в нем 45-процентной долей.
Опубликовано: Тарас Медведев
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