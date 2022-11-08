Люксембург заморозил российские активы на 5,5 млрд евро
2022-11-08 22:18
Из всех активов российских физических лиц и компаний, замороженных в ЕС, около трети заблокировано в Люксембурге.
Всего 5,5 млрд из общей суммы в 17 миллиардов евро в российских активах были заморожены в рамках санкций ЕС в Люксембурге, заявил во вторник в парламенте министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.
«Если Россия не уступит, то дальнейшие санкции неизбежны», — сказал Ассельборн.
«Те, кто не осуждает Россию, признают право сильнейшего. История решит, кто был на правой стороне», - добавил он.
Глава МИД Люксембурга счел важным, чтобы ЕС по неосторожности не поставил под угрозу свое прежнее единство.
Опубликовано: Тарас Медведев
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