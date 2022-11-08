Зеленский получил «Оскара» от Шона Пена за «выдающуюся роль» в сериале об уничтожении Украины
2022-11-08 22:32
Американский актер и режиссер документалист Шон Пен вручил президенту Украины Зеленскому свою статуэтку «Оскара» в знак признательности за его заслуги.
Шон Пен в третий раз прибыл на Украину, где он готовит документальный фильм о войне и во время общения с украинским президентом неожиданно вручил ему «Оскара».
Зеленский в ответ наградил американского актера орденом «За заслуги» III степени за личный вклад в популяризацию Украины.
Многие эксперты, учитывая зависимость киевского режима от США, сравнивают роль Зеленского с игрой в «сериале» о том, как уничтожается Украина, который затем может трансформироваться в мировую войну.
Опубликовано: Тарас Медведев
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