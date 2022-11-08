Пентагон не нашел доказательств поставок иранских ракет в Россию
2022-11-08 22:41
Пресс-секретарь Пентагона ВВС США Патрик Райдер заявил, что у США нет подтверждений информации о поставках Ираном России тактических баллистических ракет.
По его словам, США не располагают обновленными данными по этому вопросу.
В Иране журналисты и консерваторы выступили против поставок беспилотников из их страны в Россию.
Они также предложили организовать поставку иранских беспилотников на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина
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