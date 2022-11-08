Участники коллектива «Little Big» пожаловались на безденежье после переезда в США

После переезда в США, участники коллектива «Little Big» столкнулись с финансовыми трудностями.

После переезда в США, участники коллектива, Илья Прусикин и Софья Таюрская, обосновались в просторных апартаментах Лос-Анджелеса.

Однако после переезда в Соединенные Штаты звезды анонсировали первый за три года тур по странам Европы и ближайшей Азии, но о былом количестве слушателей и размере гонораров, похоже, не может быть и речи.

«Мне говорят: “Ты не высылаешь деньги”. У меня у самого сейчас денег нет, а мне нужно есть, нужно жить как-то…», - возмутился Прусикин в разговоре с «Deutsche Welle*».

Согласилась с музыкантом и его избранница. По словам Таюрской, сейчас настал самый сложный период в их жизни, так как они начали жить с чистого листа, зарабатывая на концертах как шесть лет назад.

В конце октября артисты анонсировали выступления во многих городах Германии, Чехии, Израиля, Польши, Казахстана, Швейцарии и Кипра. В общей сложности тур музыкантов рассчитан на двенадцать концертов в течение одного месяца.