Дочь Глюкозы опровергла новости о своей небинарности

Дочь Глюкозы Рэй в личных соцсетях опровергла новости о своей небинарности.

В последнее время в медиапространстве с особым рвением обсуждают небинарность старшей дочери певицы Глюкозы. Девочка устала объясняться перед знакомыми и опубликовала в своем телеграм-канале пост, в котором просит «не верить желтой прессе».

Рэй объяснила, что просто любит пробовать что-то новое и быть разной: когда мужественной, когда женственной. Все это никак не связано с ее «ориентацией», заявила дочь певицы.

«Если публике проще определить меня к какой-либо группе или концепции, пусть так. Мое творчество может быть небинарным, нестандартным, каждый может в нем увидеть и найти что-то свое, в этом и суть искусства. Однако это не имеет никакого отношения к моей «ориентации» и к моему гендеру. Все мои образы и эксперименты над внешностью происходят не потому, что я небинарная или какая-либо еще личность. У меня нет задачи разрушить гендерные стереотипы. Я хочу быть разной: и мужественной, и женственной. Иногда мне нравится проявлять характер и быть сильной. А иногда — например, со своим молодым человеком — быть слабой, нежной и милой. Наверное, именно в этом и заключается моя небинарность. Все в этом мире дуально. Однако будь то хорошее или плохое, все это — часть целого. Своими высказываниями я пыталась транслировать именно такой смысл».