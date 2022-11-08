Терюшков: Россия не будет останавливать самоубийство мирового спорта

Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что Россия не будет останавливать самоубийство мирового спорта.

Так он прокомментировал перенос этап Кубка мира по лыжным гонкам из Милана в Ливиньо.

Причиной переноса стали высокие цены на электроэнергию, которая необходима для создания искусственного снега.

Терюшков назвал ситуацию «типичными буднями из жизни самоубийц» и отметил, что Европа замахнулась на санкции против России, но не рассчитала силы.