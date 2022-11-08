Терюшков: Россия не будет останавливать самоубийство мирового спорта
2022-11-08 23:02
Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков заявил, что Россия не будет останавливать самоубийство мирового спорта.
Так он прокомментировал перенос этап Кубка мира по лыжным гонкам из Милана в Ливиньо.
Причиной переноса стали высокие цены на электроэнергию, которая необходима для создания искусственного снега.
Терюшков назвал ситуацию «типичными буднями из жизни самоубийц» и отметил, что Европа замахнулась на санкции против России, но не рассчитала силы.
Опубликовано: Светлана Репина
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