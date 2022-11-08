Телеведущая Ксения Собчак вернулась в Россию несмотря на задержания коллег.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на очевидцев. Источники издания утверждают, что телеведущая въехала в Россию из Латвии через пропускной пункт "Бурачки" в Псковской области. Границу Собчак перешла пешком. Очевидцы также отмечают, что телеведущую сопровождал ее муж, театральный режиссер Константин Богомолов.

За комментарием о возвращении Собчак журналисты РИА "Новости" обратились к ее матери, сенатору Людмиле Нарусовой. "Я слухи не комментирую", — заявила политик. На прошлой неделе Нарусова рассказала журналистам РИА "Новости", что ее дочь скоро вернется в Россию.

Ксения Собчак уехала из России после задержания ее коммерческого директора Кирилла Суханова, которого обвиняют в вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Вместе с ним арестованы экс-главред журнала Tatler Ариан Романовский и светский журналист Тамерлан Бигаев.

Журналистов обвиняют в том, что они вымогали деньги за "блок" на негативную информацию о Чемезове в телеграм-канале "Тушите свет". Задержанные свою вину отрицают.

Ксения Собчак, по данным СМИ, перешла границу пешком и въехала в Литву по израильскому паспорту, существование которого она ранее отрицала. Также Собчак прокомментировала задержание своего директора и заявила, что это может быть "облавой на последнюю свободную редакцию в России".